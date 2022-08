Troppi morti sulle strade a Bologna, l’appello dei ciclisti: tutti a 30 all’ora da subito

BOLOGNA. – Troppi incidenti questa estate. E la Consulta comunale della bicicletta torna ad invocare il limite di 30 all’ora in tutta la città, misura già fatta propria dal Comune di Bologna ma non ancora realizzata. Va fatta “adesso” secondo i ciclisti, che ricordano i tanti incidenti, anche mortali, avvenuti in città in questi ultimi giorni, compreso l’ultimo, quello che stamattina è costato la vita ad una donna in scooter su via Massarenti. “Chiediamo azioni correttive urgenti da parte dell’amministrazione”, fa sapere la Consulta.

IL SINDACO HA GIA’ FIRMATO LA RICHIESTA, MA ORA…

Tra le varie misure richieste per ridurre la velocità e limitare le possibilità di incidenti c’è anche “l’attuazione immediata della città 30”, appunto il limite di velocità a 30 all’ora in tutta Bologna, escluse le strade a scorrimento veloce. La Consulta ricorda che la petizione per la “città 30” fu firmata anche dall’attuale sindaco Matteo Lepore e dall’assessore al traffico Valentina Orioli. “È passato ormai già il primo anno di mandato: è ora di intraprendere azioni concrete per realizzarla. Basta con le ‘zone 30’ realizzate a macchia di leopardo (e quindi anche poco comprensibili ai cittadini), spesso in sola segnaletica e senza nessuna vera forma di moderazione della velocità e regolazione del traffico. La città 30 è più efficace e più facile da comunicare e da rispettare rispetto alle singole ‘zone 30’, perché diventa una regola generalizzata”.

“ORA L’ORDINANZA, E AUMENTARE GLI AUTOVELOX”

Dunque, conclude la Consulta della bicicletta, “chiediamo di programmare al più presto l’ordinanza che istituisce i 30 chilometri all’ora su tutta la rete viaria urbana salvo gli assi a scorrimento veloce, accompagnarla con una grande campagna di comunicazione, potenziare i controlli anche elettronici sul rispetto dei limiti di velocità, mettere in campo un piano di investimenti ad hoc per ridisegnare via via le strade cittadine facendo rallentare davvero i veicoli a motore, per la sicurezza di tutti”.

