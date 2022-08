Due anni di Daspo al tifoso che ha cercato di schiaffeggiare Spalletti dopo Fiorentina-Napoli

ROMA – Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha firmato due Daspo, elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti dei tifosi della Fiorentina identificati dalla Polizia di Stato per il battibecco allo Stadio Franchi con il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Il tifoso cinquantunenne che aveva provato a schiaffeggiare Spalletti dopo il diverbio, e quello che gli lanciava una bottiglietta di plastica in faccia dovranno restare lontano dagli stadi italiani ed europei per due anni.

