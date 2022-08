Parte la Mostra del Cinema. Juliane Moore: “L’opportunità di una vita”

Dalla nostra inviata Lucrezia Leombruni

VENEZIA – Il Lido torna ad essere animato dal grande cinema. Parte oggi la 79esima edizione della Mostra con il film d’apertura ‘White Noise‘ di Noah Baumbach. A poche ore dalla cerimonia di apertura, nel Palazzo del Casinò, si è tenuta la conferenza stampa con la giuria internazionale del Concorso, presieduta da Julianne Moore e composta dal regista, sceneggiatore e produttore Mariano Cohn, dal regista e sceneggiatore Leonardo Di Costanzo, dalla regista Audrey Diwan, dall’attrice Leila Hatami, dallo scrittore e sceneggiatore Kazuo Ishiguro e dal regista, sceneggiatore e produttore Rodrigo Sorogoyen.

Presente anche la giuria della sezione ‘Orizzonti’, presieduta dalla regista spagnola Isabel Coixet. Ad accompagnare i giurati Alberto Barbera, il direttore della Mostra, e Roberto Cicutto, il presidente della Biennale di Venezia. Ma gli occhi tutti puntati sulla star di ‘Still Alice’.

MOORE: “NON AVREI MAI PENSATO DI ESSERE QUI”

“Il primo impatto con il cinema è stato nel mio piccolo paesino in Alaska, avevo 10 anni. Mi chiedevo ‘come posso entrare nel mondo del cinema?’. Mai avrei pensato di diventare la presidente della giuria. Per me è l’opportunità della vita“, ha spiegato Juliane Moore. Era il 1996 quando è sbarcata per la prima volta alla Mostra. “Se mi avessero detto ‘un giorno sarai presidente di giuria’ sarei caduta nel canale”, ha aggiunto l’attrice. Sui film, “non so cosa aspettarmi, ne vedremo 23. È un’opportunità rara”. Sul futuro del cinema “sento molte discussioni in merito ai film fruiti in sala o sulle piattaforme streaming. Questo mi sembra più un argomento d’affari. Per me è più importante continuare a creare e andare sempre oltre”.

BARBERA RISPONDE ALLE POLEMICHE SULLA PIATTAFORMA DI PRENOTAZIONE

Durante la conferenza, il direttore della Mostra Alberto Barbera ha risposto alla polemica di queste ore sui problemi tecnici sorti con la prenotazione dei film da parte degli accreditati: “Non ho la palla di vetro, non posso sapere se si ripresenteranno. Quello che posso dire è che la piattaforma funziona, non stiamo ricevendo più lamentele. Lo scorso anno è stato peggio perché la criticità è durata più a lungo rispetto alla nuova”.

