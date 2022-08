A Catherine Deneuve il Leone d’oro alla carriera: “Non mi sento un’icona”

Dalla nostra inviata Lucrezia Leombruni

LIDO DI VENEZIA – La 79esima Mostra del Cinema di Venezia si apre con ‘White Noise’ di Noah Baumbach. Questa sera, nella Sala Grande, in occasione della cerimonia di apertura salirà sul palco Catherine Deneuve per ricevere il Leone d’oro alla Carriera. “Sono molto onorata per questo premio, provo affetto per la Mostra perché mi ha accompagnata in molte occasioni”, ha detto l’attrice. A poche ore dalla consegna del riconoscimento, l’interprete ha incontrato i giornalisti. Si è presentata con una camicia blu su cui ha attaccato una piccola bandiera ucraina. “Sono consapevole di quello che accade nel mondo. Ma non c’è niente da dire. Porto la bandiera ucraina per mia scelta, non c’è niente altro da aggiungere”.

Era il 1967 quando Deneuve è sbarcata per la prima volta al Lido per il film ‘Bella di giorno’ (‘Belle de jour’, questo il titolo originale) diretto da Luis Buñuel. “Non mi sono mai considerata un’icona o una sex symbol. Questo è stato fondamentale per me. Ricordo che negli Anni 50 si pensava che dopo i 35 anni un’attrice fosse troppo matura”, ha detto Deneuve. Alle giovani attrici “non mi sento di consigliare niente, forse gli suggerirei qualche regola di vita: per esempio, rimanere sempre fedeli a se stesse e mantenere le proprie idee”.

La diva francese tornerà preso sullo schermo. “Ho appena finito di girare un film su Bernadette Chirac. A breve andrò in Belgio sul set di un film in lingua inglese, ‘Funny Birds’ di due giovani registi americani, ambientato in una fattoria”, ha raccontato l’attrice, che ha concluso: “Spero che i film continueranno a essere importanti. Io ho un grande televisore a casa, ma preferisco andare nelle sale cinematografiche e condividere la visione insieme a persone che non conosco. Per me il cinema rimarrà per sempre un’arte popolare”, ha detto all’agenzia Dire.

