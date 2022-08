In Spagna una bimba di venti mesi muore colpita da chicchi di grandine

ROMA – Tragedia a La Bisbal d’Empordà, nella provincia di Girona, città della comunità autonoma della Catalogna, in Spagna. Una forte grandinata ha causato la morte di una bambina di venti mesi, colpita alla testa da un chicco di grandine di circa dieci centimetri. Trasportata presso l’ospedale Josep Trueta in gravi condizioni, la bimba è deceduta nelle ore successive. Nonostante sia stata breve, la tempesta di grandine ha provocato numerosi danni, mandando in frantumi i finestrini delle auto e danneggiato i tetti delle case. Circa 50 le persone rimaste ferite, 32 delle quali hanno ricevuto assistenza presso il centro di cure primarie di La Bisbal dopo aver riportato contusioni e lesioni, che in alcuni casi hanno richiesto punti di sutura.

TEMPESTA DI GRANDINE PIÙ GRANDE REGISTRATA IN CATALOGNA DAL 2002

Secondo i dati forniti dal Servizio meteorologico della Catalogna, la grandine caduta su La Bisbal è la più grande registrata negli ultimi venti anni. Diverse zone della comunità autonoma nel nord-est della Spagna sono entrate nella fase di allerta meteo, proprio a causa di violenti temporali alimentati dal caldo intenso di questi giorni. Un’allerta meteo che fa registrare l’acqua del mare più calda rispetto alla media stagionale. Le piogge e i temporali continueranno per tutta la giornata di oggi.

