Totti sceglie Bernardini de Pace per la separazione con Ilary Blasi: è la mentore dell’avvocato di lei

ROMA – Curioso intreccio nella scelta degli avvocati chiamati in causa per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: l’ex capitano della Roma, come rivela ‘Novella 2000’, ha scelto di affidarsi alla matrimonialista Rita Bernardini de Pace, che affiancherà il suo legale Antonio Conte: l’avvocata si è occupata in passato di altre separazioni celebri, come quella tra Al Bano e Romina Power o quella tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, invece, sarà assistita da Alessandro Simeone, già rappresentante di Simona Ventura e Alessia Marcuzzi, tra le altre.

LEGGI ANCHE: Totti e Ilary, è finita: a Roma va in fumo anche la famiglia reale

IL LIBRO PUBBLICATO DAGLI AVVOCATI DI TOTTI E ILARY

Negli ambienti giudiziari di Roma Rita Bernardini de Pace è considerata la “maestra” proprio di Alessandro Simeone: i due hanno lavorato spesso insieme e nel 2006 hanno anche pubblicato il libro ‘Figli condivisi. Le nuove regole per conviventi, separati e divorziati: storie futuribili di affidamenti contesi’. Un argomento di sicuro interesse anche per Totti e Ilary, che oltre a doversi spartire un vero e proprio impero economico, dovranno accordarsi sulla gestione dei tre figli Christian, Chanel e Isabel.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it