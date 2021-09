Stati Uniti, il nigeriano Wizkid è il più cercato su Shazam

ROMA – La musica nigeriana, e soprattutto la sua declinazione di maggior successo, il genere ‘afrobeat’, piacciono e incuriosiscono sempre di più il pubblico americano. E’ quanto emerge con chiarezza dalla classifica stilata dall’applicazione Shazam, che serve proprio a dare un titolo, a partire da un breve “ascolto” della traccia audio da parte dell’app, alle canzoni che si incontrano per caso e di cui non si conosce l’autore.

In cima alla lista dei pezzi più cercati negli Stati Uniti questa settimana, c’è il brano ‘Essence’ di Wizkid. Il musicista, all’anagrafe Ayodeji Ibrahim Balogun, è nato 31 anni fa in Nigeria ed è ritenuto una delle leve più promettenti della nuova generazione dell’afrobeat insieme al connazionale Burna Boy. Della canzone in questione, contenuta nell’album ‘Made in Lagos’, in riferimento alla città natale di Wizkid nonché più popolosa del Paese africano, è stata proposta nei mesi scorsi anche una versione remixata con la star del pop Justin Bieber.

La collaborazione con il cantante canadese può aver contribuito al successo della star dell’afrobeat in America, anche se gli inequivocabili segni del gradimento della musica nigeriana da parte del pubblico Usa erano evidenti già l’anno scorso. Nel 2020 l’ex presidente Barack Obama aveva infatti inserito proprio ‘Essence’, questa volta cantata insieme all’artista sempre nigeriano Terms, tra le sue canzoni preferite dell’anno.