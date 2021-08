Brazilian wins first place in Haute Route Alps

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – The toughest amateur cycling race in the world was won by the Brazilian Antonio Garnero, also nicknamed ‘Pippo’. The athlete won first place in the general classification and six victories among the seven stages of the competition.

“After 7 days and 800km of competition, with more than 21,000 meters of mountain climbed, we concluded the legendary Haute Route Alps with victory in the overall standings – the long-awaited orange jersey is finally ours! – and six stage victories out of the seven in the competition. I am physically and mentally exhausted but extremely happy“, declared Pippo on his social networks at the end of the race, on last weekend.

The Haute Route is known for the breathtaking scenery of the French Alps and the possibility for amateur cyclists to have a competition experience at the same level as a professional race, both in the routes, in the infrastructure and in the organization of the event. The 10th edition of the race started in Megève on August 22nd and ended last Saturday in Nice. More than 450 cyclists reached the final, after the 7 stages.

The Brazilian edition of this race was officially canceled this Monday (30), due to uncertainties regarding the pandemic and projections of a new wave from September, due to the delta variant.

“Despite future scenario projections that bring us hope and the expectation that the majority of the population will receive two doses of the vaccine by the end of the year, reality shows us that the pandemic numbers in Brazil are still very high“, explains Fernando Palhares – CEO of Haute Route Brasil, in a statement published on social networks.

CICLISMO, IL BRASILIANO ‘PIPPO’ GARNERO VINCE HAUTE ROUTE ALPS

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – La gara di ciclismo amatoriale ritenuta la più dura al mondo, la Haute Route Alps tra le Alpi francesi, è stata vinta da un atleta brasiliano, Antonio Garnero, noto anche con il soprannome di Pippo. Il ciclista ha conquistato il primo posto nella classifica generale della competizione, che è terminata lo scorso fine settimana, aggiudicandosi sei tappe della gara su sette.



“Dopo sette giorni e 800 chilometri di gara, con oltre 21mila metri di montagne scalate, abbiamo concluso la leggendaria Haute Route Alps con la vittoria nella classifica generale – la tanto sognata maglia arancione è finalmente nostra! – e sei vittorie sulle sette tappe della kermesse”, ha scritto Garnero sulle sue reti sociali. “Sono fisicamente e mentalmente esausto ma sono felice“, ha aggiunto.



La Haute Route è nota per gli scenari mozzafiato delle Alpi francesi e per la possibilità, data a ciclisti amatoriali, di avere un’esperienza di competizione che è allo stesso livello delle gare professionali, tanto nei tragitti quanto nelle infrastrutture e nell’organizzazione dell’evento. La decima edizione della kermesse vinta da ‘Pippo’ Garnero è iniziata il 22 agosto a Megeve, comune del dipartimento dell’Alta Savoia della regione dell’Alvernia-Rodano-Alp, ed è terminata questo sabato a Nizza, sulla Costa Azzurra. Più di 450 ciclisti hanno raggiunto la finale.



L’edizione brasiliana di questa competizione è stata cancellata ieri a causa delle incertezze dovute alla pandemia di Covid-19 e alle proiezioni di una nuova ondata a partire da settembre, probabilmente innescata dalla cosiddetta variante delta del virus.



In un comunicato l’amministratore delegato di Haute Route Brasil ha infatti affermato che “nonostante le previsioni rispetto ai prossimi scenari diano speranza e nonostante l’aspettativa che la maggioranza della popolazione adulta brasiliana riceva il vaccino entro la fine dell’anno, la realtà ci mostra che i numeri della pandemia in Brasile corrono su livelli ancora molto elevati“.

BRASILEIRO CONQUISTA PRIMEIRO LUGAR NO HAUTE ROUTE ALPS

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – Concluída neste final de semana, a mais dura prova de ciclismo amador do mundo teve como vencedor o brasileiro Antonio Garnero, também apelidado de ‘Pippo’. O atleta conquistou o primeiro lugar na classificação geral e seis vitórias entre as sete etapas da competição.

“Após 7 dias e 800 km de competição, com mais de 21 mil metros de montanha escalados, concluímos a lendária Haute Route Alps com a vitória na classificação geral – a tão sonhada camisa laranja é finalmente nossa! – e seis vitórias de etapas dentre as sete da competição. Estou física e mentalmente esgotado mas extremamente feliz”, declarou Pippo em suas redes sociais.

A Haute Route é conhecida pelos cenários deslumbrantes dos Alpes franceses e a possibilidade de ciclistas amadores terem uma experiência de competição com o mesmo nível de uma prova profissional, tanto nos trajetos, como na infraestrutura e na organização do evento. A 10ª edição da prova começou em Megève no dia 22 de agosto e terminou neste sábado em Nice. Foram mais de 450 ciclistas que chegaram à final, após as 7 etapas.

A edição Brasileira desta prova foi oficialmente cancelada nesta segunda-feira (30), devido às incertezas em relação à pandemia e as projeções de uma nova onda a partir de setembro, devido a variante delta.

“Apesar das projeções do cenário futuro nos trazer esperança e a expectativa que a maioria da população receba as duas doses da vacina até o final do ano, a realidade nos mostra que os números da pandemia no Brasil ainda estão muito elevados“, explica Fernando Palhares – CEO do Haute Route Brasil, em comunicado publicado nas redes sociais.