Green pass, furia No Vax contro Mattarella e i virologi: “Processati come a Norimberga”

ROMA – Processare i sostenitori di vaccino e green pass, come i nazisti a Norimberga. A sperarlo gli oppositori di dosi e certificazioni verdi, che nelle ultime ore imperversano nelle chat Telegram con fotomontaggi che ritraggono Mattarella, Draghi, Figliuolo, Arcuri e virologi nei panni degli imputati nazisti a Norimberga.

Sul banco degli imputati anche il giornalista David Parenzo, che su facebook ha commentato: “Mi segnalano che nelle chat di Telegram dei deliranti No Vax circola questa foto vergognosa. Per fortuna non sono solo bensì in ottima compagnia: Roberto Burioni, Matteo Bassetti, Prof. Massimo Galli.

Non vincerete la vostra delirante battaglia anti scienza”.

La furia dei No Vax e dei no green pass prosegue nella chat ‘Basta dittatura’ dove sono presenti 40mila utenti. “Manca la Lorenzin”, ricorda Luca. “Conte e Di Maio?”, chiede Luciano. “In questa vita o nell’altra pagheranno le loro colpe, saremo severi e puntuali”, è il commento inquietante di Tony.