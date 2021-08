Venezia 78, la madrina Serena Rossi: “Io vaccinata e a favore dell’obbligo”

VENEZIA – “Io sono doppiamente vaccinata, credo sia l’unico modo per ripartire. È un dovere nei confronti della comunità”. Lo ha dichiarato Serena Rossi, madrina della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, in un’intervista telefonica alla Dire. “L’obbligo vaccinale? Per me andrebbe messo. Se è la strada che ci hanno indicato dobbiamo percorrerla insieme”, ha aggiunto. L’attrice, cantante e presentatrice condurrà le cerimonie di apertura (domani mercoledì 1 settembre) e di chiusura (11 settembre) della kermesse.

