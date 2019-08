Governo, Conte sale al Colle per un colloquio a sorpresa con Mattarella

ROMA – La nascita del Governo giallorosso Pd-M5s è travagliata. Così tanto da spingere il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, a recarsi in mattinata al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Nella tarda mattinata le delegazioni di M5S e Pd sono poi arrivate a palazzo Chigi per l’incontro con Giuseppe Conte. Al vertice partecipano i capigruppo, per i dem Delrio e Marcucci, per il Movimento Cinque Stelle Patuanelli e D’Uva.