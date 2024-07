In Trentino cucciolo di orso attraversa la strada, un auto lo travolge

A poche ore dall'abbattimento dell'orsa Kj1, segue l'investimento fatale per un cucciolo di 6 mesi lungo la strada tra Andalo e Molveno. Illeso l'autista

BOLOGNA- Un auto viaggia di notte lungo la strada che collega Andalo e Molveno, in Trentino, quando all’altezza del ponte di Londìn, l’automobilista vede delle ombre attraversagli la strada e non riesce ad evitarle. Segue lo schianto. Il guidatore, illeso, ferma il mezzo e si accorge di avere travolto un orso molto giovane, un cucciolo, probabilmente di 6 mesi al massimo. Chiamerà subito dopo il 112, riferendo di aver intravisto altri animali, probabilmente una femmina adulta, la madre del cucciolo, e un altro piccolo.

È avvenuto ieri, martedì 30 luglio, in tarda serata. Ne dà notizia le Provincia autonoma di Trento, anche a seguito dell’intervento di una squadra del Corpo forestale trentino e dei vigili del fuoco volontari, giunti subito sul posto. Oggi seguirà un ulteriore sopralluogo del Nucleo cinofilo cani da orso. Infine, si informa che la carcassa dell’animale sarà consegnata all‘Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, mentre l’analisi dei campioni organici è affidata alla Fondazione Edmund Mach.

ll Trentino non è un paese per gli orsi, si potrebbe direbbe soprattutto in questi giorni. L’investimento del cucciolo arriva infatti a poche ore di distanza dall’abbattimento di Kj1, esemplare femmina con tre cuccioli al seguito, avvenuto solo ieri mattina, martedì 30 luglio, per ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, con tanto di reazioni del mondo animalista e istituzionale. Lo stesso ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha commentato l’uccisone di Kj1 evidenziando che “La soppressione dei singoli orsi non è la soluzione del problema”.