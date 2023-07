Renzi: “Il Governo aumenta le accise sulla benzina per dare i soldi alle squadre di serie A”

ROMA – “Aumenta il costo della benzina. Polemiche sui media. Non c’è una sola persona – nemmeno una – che ricordi la contraddizione di Giorgia Meloni. La Premier ha vinto le elezioni con video in cui diceva che lo Stato lucrava su ogni pieno. Quando è diventata premier non solo non ha ridotto le accise, ma le ha addirittura aumentate. Io sono tra i pochi che su questi temi insiste. Perché? Non perché sia facile ridurre le accise: non lo è. Ma è assurdo fare campagna elettorale promettendo mari e monti e poi – con la prima legge di bilancio – aumentare i soldi per le squadre di serie A su richiesta di Lotito e aumentare le accise sulla benzina. Si parla tanto di salario minimo: ma al ceto medio chi ci pensa? Ricordiamoci sempre: questo Governo ha aumentato la benzina per dare soldi alle squadre di serie A. E per me questa è la dimostrazione più netta di come governino i populisti”, scrive Matteo Renzi nella sua Enews.

RENZI A PICHETTO: RIMETTETE IN PIEDI ‘ITALIA SICURA’ INVECE DI PIANGERE

“Festival di Giffoni. Una giovane attrice interviene dalla platea e spiega al ministro di essere preoccupata e di soffrire di ‘eco-ansia’. Il Ministro si commuove. Gli spuntano le lacrime. Tutti a dire: che bello avere un ministro così sensibile. Io vado controcorrente. Un ministro che si commuove dimostra tutta la sua umanità. Ma se il giorno in cui tu piangi per il futuro del Pianeta, il tuo Governo taglia sedici miliardi dal Pnrr su prevenzione e rischio idrogeologico, le tue sono lacrime di coccodrillo. Sbaglio? Rimettete in piedi l’unità di missione ‘Italia Sicura’ invece di piangere”, attacca Renzi.