Formula 1, Hamilton in pole position in Ungheria. Ferrari rimandate

ROMA – Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio di Ungheria. Il pilota della Mercedes ha girato in 1’15″419, più veloce del compagno di scuderia Valtteri Bottas (+0.315) e della Red Bull di Max Verstappen (+0.421). Dalla quarta posizione scatterà Sergio Perez (Red Bull), seguito da Pierre Gasly (AlphaTauri) e Lando Norris (McLaren). La prima delle Ferrari, quella di Charles Leclerc, partirà dalla quarta fila con la settima posizione mentre è in 15esima posizione Carlos Sainz, che in Q2 ha perso il controllo della monoposto andando a sbattere contro le barriere nell’ultima curva.