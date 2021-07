Covid, 6.513 nuovi casi e 16 morti. Calano decessi e tasso di positività

ROMA – Sono 6.513 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Italia, su un totale di 264.860 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri i nuovi contagi erano stati 6.619. I morti sono 16, due in meno rispetto a ieri. È in calo anche il tasso di positività, che oggi è al 2,4% contro il 2,7% di 24 ore fa. Per quanto riguarda i ricoveri, in terapia intensivi ci sono 214 pazienti, 13 in più rispetto a ieri. Nei reparti ordinari, invece, i posti letto occupati sono 1.851, con un incremento di 39 unità rispetto a 24 ore fa.