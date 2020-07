Open arms, Salvini: “Ma quale umore nero, io sono tranquillo. Piuttosto Renzi non so come fa a dormire”

CERVIA (Ravenna) – “Umore nero? Non mi conoscete. Sono una persona felice e tranquilla. Anzi se c’è qualcuno che ha sbagliato i suoi conti è probabilmente chi ieri alzava il dito in Parlamento per accusarmi”. Il leader della Lega Matteo Salvini torna a Cervia-Milano Marittima, in provincia di Ravenna, come ogni anno per la festa del Carroccio romagnolo. E si sofferma sull’autorizzazione del Senato a procedere nei sui confronti per il caso Opern arms.

“L’umore nero– aggiunge- lo lascio a Matteo Renzi che non so come dorma con la sua coscienza e io mi tengo ben stretto l’affetto di tanta gente”.

