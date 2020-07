VIDEO | Fiamme in un hotel di Montalto Marina

VITERBO – Vasto incendio nel tardo pomeriggio di ieri in un hotel di Montalto Marina, sul litorale laziale in provincia di Viterbo. Le fiamme si sono sprigionate nella parte alta della struttura e poi si sono allargate all’intero stabile, che è stato completamente evacuato. Non ci sono né feriti né intossicati. Sul posto sono interventuti, oltre ai vigili del fuoco con due autocisterne, anche i Carabinieri, la polizia locale, il 118 e la Protezione civile.