“Parlateci di Bibbiano”: striscione della Lega in Regione Lazio, il Pd lascia l’aula

ROMA – Protesta dei consiglieri leghisti alla Pisana durante il Consiglio straordinario sulla Sanità. A seguito dell’intervento del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, Laura Corrotti, Daniele Giannini e Orlando Tripodi hanno esposto uno striscione con scritto ‘Parlateci di Bibbiano’, con la ‘P’ e la ‘D’, iniziali del Partito democratico, in rilievo.

Lo striscione è stato prontamente rimosso dai commessi. Veementi le proteste dei consiglieri di centrosinistra, in particolare di Gianluca Quadrana, che ha abbandonato l’Aula.

Quando i consiglieri della Lega al Consiglio regionale del Lazio hanno preso parola, poi, di tutta risposta quelli di centrosinistra hanno abbandonato l’Aula.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in quel momento era già assente dall’Aula perché aveva ricevuto precedentemente una telefonata. Il governatore, pochi minuti dopo, è tornato ad occupare il suo scranno.

ZINGARETTI A LEGA: IO MI CONFRONTO, SALVINI ATTESO DA UN MESE SU RUSSIA

“Vorrei mettere agli atti che bene hanno fatto consiglieri a uscire dall’Aula, perché hanno denunciato l’impossibilità ad avere confronto quando ci sono pratiche di battaglia politica che ritengo inaccettabili. Io sono il presidente e non mi lascio scalfire da atteggiamenti di questo tipo e rimango, ma reputo quanto accaduto gravissimo. Mi vengono in mente delle parole di Hannah Arendt quando denunciava in periodi difficili per le democrazie che non ci si confronta più tra idee diverse, ma si punta a demonizzare chi le idee le esprime. Io sono qui e se avete un canale diretto chiamate il vostro leader Salvini, che è atteso da circa un mese in Parlamento per parlare dei fondi russi: io non ho paura di riferire in Consiglio in quanto presidente di questa istituzione”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso del Consiglio straordinario alla Pisana sulla Sanità, a proposito dell’abbandono dell’Aula dei consiglieri di maggioranza a seguito dello striscione esposto dai leghisti su Bibbiano.