‘Ndrangheta, operazione ‘Libro nero’: arrestati due consiglieri regionali

REGGIO CALABRIA – Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare (12 in carcere e 5 agli arresti domiciliari) emesse nei confronti di altrettanti soggetti, la maggior parte dei quali affiliati alla cosca di ndrangheta Libri di Reggio Calabria.

Tra questi figurerebbero anche due attuali consiglieri regionali, due imprenditori, un avvocato penalista e un medico dentista. Tutti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, turbata liberta’ degli incanti, porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, con l’aggravate dell’agevolazione mafiosa, tentata corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio.

L’operazione, denominata ‘Libro nero’, coordinata dal procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, ha messo in luce un presunto connubio politico-imprenditoriale-mafioso, finalizzato ad agevolare gli interessi della cosca ndranghetista reggina.

L’attivita’ di indagine ha fornito importanti elementi sulla centralita’ del ruolo esercitato dalla cosca in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del novembre 2014.

L’inchiesta della Dda ha consentito di fare luce anche sugli interessi economici e politici della cosca Libri, svelando come affermati imprenditori e politici locali e regionali fossero asserviti totalmente alle volonta’ della consorteria criminale in qualita’ di soggetti intranei o concorrenti esterni. In particolare, e’ stato accertato come la cosca abbia favorito, nel corso del tempo, alcuni imprenditori che potevano sembrare avulsi da qualsiasi contesto mafioso, ma al quale in realta’ partecipavano pienamente.