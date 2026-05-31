lunedì 1 Giugno 2026

Ebola, un caso sospetto a Cagliari. Il ministero della salute: “In corso accertamenti”

Il paziente, rientrato dal Congo, è sintomatico, ed è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma

Data pubblicazione: 31-5-2026 ore 18:55Ultimo aggiornamento: 31-5-2026 ore 21:07

ROMA – Il Ministero della Salute informa che “sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari. Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Il Ministero della Salute è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l’evoluzione del quadro. Si ricorda che il rischio resta molto basso in Italia”, conclude la nota.

Stando a quanto riporta Rai News, dopo la segnalazione, nel primo pomeriggio in centro a Cagliari è scattato il protocollo di sicurezza e via Manno è stata chiusa per un intervento congiunto di polizia, municipale. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con un mezzo del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) squadra specializzata per far fronte a emergenze e incidenti con sostanze pericolose.

REGIONE SARDEGNA: PAZIENTE SOTTOPOSTO A TEST E MONITORAGGIO COSTANTE

In riferimento al caso sospetto di infezione da ebola segnalato nella città di Cagliari, la Regione Sardegna informa che sono state immediatamente attivate tutte le procedure previste dai relativi protocolli. Il paziente è stato preso in carico dalle autorità sanitarie, si trova in isolamento presso la struttura sanitaria competente ed è costantemente monitorato dal personale medico specializzato. La Regione Sardegna è in costante contatto con il Ministero della Salute, con le autorità sanitarie locali e nazionali, con la Protezione civile locale e nazionale e con l’Istituto Spallanzani di Roma dove sarà effettuato il test per verificare la positività al virus”. Così una nota.

COME AVVIENE IL CONTAGIO DI EBOLA?

Stando a quanto si legge sul sito del ministero della salute, è possibile contrarre il virus Ebola attraverso il contatto con sangue, secrezioni, tessuti, organi o altri fluidi corporei infetti di persone o animali, vivi o morti. Nella maggior parte dei casi, la trasmissione avviene da persona a persona, tramite contatto diretto con il sangue e altri fluidi corporei. Le persone possono infettarsi anche toccando superfici contaminate da materiale infetto. Raramente il virus può essere contratto anche attraverso rapporti sessuali non protetti con pazienti guariti dalla malattia. 

ESISTE UNA CURA?

Ci sono due farmaci che hanno drasticamente ridotto il tasso di mortalità delle persone infette dal virus Ebola Zaire. Sulla base di questi successi, si stanno valutando potenziali nuovi trattamenti per altri orthoebolavirus, ma questi non sono ancora stati completamente testati. A oggi non esistono trattamenti approvati contro la malattia causata da altre specie di Ebola.

Leggi anche

Giornata mondiale della sclerosi multipla, Zaratin e la scienza che parte dalle persone

di Rachele Bombace

In RD Congo l’epidemia di Ebola corre veloce, l’allarme di Msf: “La risposta non tiene il passo con la diffusione”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»