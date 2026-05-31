Ebola, un caso sospetto a Cagliari. Il ministero della salute: “In corso accertamenti”

ROMA – Il Ministero della Salute informa che “sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari. Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Il Ministero della Salute è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l’evoluzione del quadro. Si ricorda che il rischio resta molto basso in Italia”, conclude la nota.

Stando a quanto riporta Rai News, dopo la segnalazione, nel primo pomeriggio in centro a Cagliari è scattato il protocollo di sicurezza e via Manno è stata chiusa per un intervento congiunto di polizia, municipale. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con un mezzo del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) squadra specializzata per far fronte a emergenze e incidenti con sostanze pericolose.

REGIONE SARDEGNA: PAZIENTE SOTTOPOSTO A TEST E MONITORAGGIO COSTANTE

In riferimento al caso sospetto di infezione da ebola segnalato nella città di Cagliari, la Regione Sardegna informa che sono state immediatamente attivate tutte le procedure previste dai relativi protocolli. Il paziente è stato preso in carico dalle autorità sanitarie, si trova in isolamento presso la struttura sanitaria competente ed è costantemente monitorato dal personale medico specializzato. La Regione Sardegna è in costante contatto con il Ministero della Salute, con le autorità sanitarie locali e nazionali, con la Protezione civile locale e nazionale e con l’Istituto Spallanzani di Roma dove sarà effettuato il test per verificare la positività al virus”. Così una nota.

COME AVVIENE IL CONTAGIO DI EBOLA?

Stando a quanto si legge sul sito del ministero della salute, è possibile contrarre il virus Ebola attraverso il contatto con sangue, secrezioni, tessuti, organi o altri fluidi corporei infetti di persone o animali, vivi o morti. Nella maggior parte dei casi, la trasmissione avviene da persona a persona, tramite contatto diretto con il sangue e altri fluidi corporei. Le persone possono infettarsi anche toccando superfici contaminate da materiale infetto. Raramente il virus può essere contratto anche attraverso rapporti sessuali non protetti con pazienti guariti dalla malattia.

ESISTE UNA CURA?

Ci sono due farmaci che hanno drasticamente ridotto il tasso di mortalità delle persone infette dal virus Ebola Zaire. Sulla base di questi successi, si stanno valutando potenziali nuovi trattamenti per altri orthoebolavirus, ma questi non sono ancora stati completamente testati. A oggi non esistono trattamenti approvati contro la malattia causata da altre specie di Ebola.