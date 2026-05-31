Ventimila presenze allo ‘Spring Attitude Festival’

ROMA – Ventimila presenze in due giorni e doppio sold-out per la XV edizione di Spring Attitude Festival, che si è conclusa a La Nuvola confermando il ruolo della manifestazione tra gli appuntamenti di riferimento della musica contemporanea in Italia. Realizzato in coproduzione con EUR SpA, il festival ha trasformato ancora una volta il quartiere EUR in uno dei principali punti di incontro della scena musicale italiana e internazionale. L’edizione 2026 ha confermato la vocazione di Spring Attitude alla scoperta, alla contaminazione tra linguaggi e alla costruzione di uno spazio aperto alle traiettorie più trasversali. Tra live e dj-set, il festival ha riunito artiste e artisti provenienti da contesti e generazioni differenti, in una programmazione che continua a distinguersi per capacità di lettura del presente e attenzione alle evoluzioni della cultura musicale contemporanea. Sul Ploom Stage de La Nuvola si sono alternati alcuni dei nomi più significativi del panorama musicale globale: dall’energia travolgente del CLUB GRASA di Nathy Peluso al ritorno dei Nu Genea, protagonisti di una grande celebrazione collettiva, tra disco, funk e immaginario mediterraneo.

Grande accoglienza anche per il live speciale con cui Motta ha celebrato i dieci anni de La fine dei vent’anni, mentre i PARISI hanno portato a Roma uno spettacolo capace di attraversare elettronica, clubbing culture e visioni pop. Tra i momenti che hanno maggiormente catalizzato l’attenzione del pubblico anche il live di Tony Pitony, tra le performance più partecipate e imprevedibili dell’intera edizione. Grande entusiasmo anche per il set intenso e fisico di Yousuke Yukimatsu, i live di Mind Enterprises e okgiorgio, le suggestioni psichedeliche degli Yin Yin e l’italo-french touch dei Dov’è Liana. Spring Attitude ha inoltre confermato la propria attenzione verso le nuove traiettorie del songwriting italiano, dalle scritture personali di Emma Nolde, Lamante, Altea e Birthh alle esplorazioni sonore di Gaia Banfi.A completare l’esperienza del festival, lo S/A Block Party ha trasformato la terrazza della Nuvola in un dancefloor affacciato sulla città, confermandosi uno degli spazi più partecipati dell’intera manifestazione.

Andrea Esu, co-fondatore e direttore artistico di Spring Attitude, ha sottolineato come “in questi anni il festival è cresciuto insieme alla città, ha cambiato luoghi e forme, ma ha sempre cercato di mantenere la stessa curiosità verso ciò che accade nella musica contemporanea. Anche quest’anno abbiamo visto pubblici diversi incontrarsi, condividere esperienze e lasciarsi sorprendere. È probabilmente questo l’aspetto che ci rende più orgogliosi e che ci spinge a continuare a immaginare il futuro di Spring Attitude”. Per Enrico Gasbarra, presidente di EUR SpA, co-produttore del Festival, “è stata un’edizione record, che ha superato le 20.000 presenze alla Nuvola, che abbiamo voluto e vogliamo sempre di più aprire alla città. L’opera d’arte architettonica nota in tutto il mondo, per 2 giorni infatti è stata vissuta dall’energia vibrante e gioiosa di giovani e artisti. Il modo migliore per festeggiare i 15 anni di Spring Attitude e i 10 anni della Nuvola, progettata da Fuksas. Spring Attitude si conferma così un evento di punta della nostra proposta culturale; mentre il quadrante EUR con la Nuvola, il Palazzo dei Congressi, il Palaeur ed il laghetto è ormai a pieno titolo sempre più punto di riferimento di eventi internazionali”.