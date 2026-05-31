L’Idf conquista il castello di Beaufort in Libano. La Francia protesta e chiede una riunione urgente all’Onu

ROMA – “L’IDF ha avviato un’operazione nell’area di Beaufort Ridge e Wadi al-Saluki nel sud del Libano per smantellare le infrastrutture terroristiche ed eliminare i terroristi, con l’obiettivo di rimuovere le minacce dirette alle comunità della Galilee Panhandle e di Metula, e come parte degli sforzi in corso per rafforzare il controllo operativo nel sud del Libano”, lo fa sapere l’esercito israeliano mentre prosegue l’avanzata in Libano. “L’operazione è iniziata diversi giorni fa, durante la quale un numero significativo di soldati di terra dell’IDF ha iniziato operazioni offensive volte ad espandere la Forward Defense Line”.

“Da Beaufort Ridge- scrive ancora l’esercito- i terroristi di Hezbollah gestirono attività militari e di combattimento e portarono a termine numerosi attacchi. Inoltre, i soldati dell’IDF stanno operando contro le infrastrutture di lancio nell’area, da cui sono stati lanciati centinaia di proiettili verso i civili israeliani e i soldati dell’IDF”. L’esercito ha spiegato inoltre che ha attraversato il fiume Litani e ampliato le sue operazioni contro gli obiettivi di Hezbollah a nord del fiume. L’operazione si sta espandendo in altre aree.

La fortezza, nota anche come Qalaat al-Shakif, offre una vista panoramica sulla Galilea settentrionale, nonché sulla regione di Nabatieh nel Libano meridionale, rivestendo così un’importanza strategica considerevole.

NETANYAHU RIVENDICA L’OPERAZIONE

Soddisfatto il premier Netanyahu, che ha rivendicato l’operazione dell’esercito e spiegato di aver dato l’ordine di estendere le operazioni in Libano al fine di consolidare e estendere il controllo israeliano sulle zone che erano di Hezbollah: “L’occupazione del Beaufort rappresenta una tappa fondamentale e un cambiamento radicale nella politica che stiamo attuando: abbiamo abbattuto la barriera della paura. Stiamo prendendo iniziative, stiamo operando su tutti i fronti: in Siria, a Gaza, in Libano, abbiamo creato cinture di sicurezza oltre i nostri confini per proteggere le nostre comunità”, ha detto Netanyahu.

LA FRANCIA CHIEDE RIUNIONE URGENTE ALL’ONU

La conquista del castello di Beaufort e l’avanzata dell’Idf oltre il fiume Litani ha scatenato la protesta della la Francia. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, ha chiesto una riunione urgente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite perchè Israele sta avanzando troppo: “Niente può giustificare la prosecuzione delle operazioni militari israeliane in Libano”, ha detto il ministro al canale televisivo Bfmtv sottolinenando che l’avanzata in territorio libanese è anche contraria al diritto internazionale.

MACRON: NULLA GIUSTIFICA L’ESCALATION IN LIBANO

“Mi sono intrattenuto con il Principe ereditario d’Arabia Saudita Mohammed Ben Salman, il Sultano d’Oman Haïtham Bin Tariq, il Presidente emiratino Mohammed Ben Zayed e il Presidente egiziano Abdefattah Al Sissi. A tutti porto lo stesso messaggio: è essenziale che un accordo tra Stati Uniti e Iran si concretizzi rapidamente. Questa opportunità va colta ora. La priorità deve andare alla conclusione di un cessate il fuoco e alla riapertura immediata dello stretto di Ormuz, senza alcuna condizione e in conformità con il diritto internazionale”, lo scrive Emmanuel Macron su X. Per il presidente francese “le discussioni dovranno poi proseguire per giungere a un accordo completo e solido sugli altri temi, in particolare sul programma nucleare e balistico, e sulla stabilità regionale. La Francia è pronta a prendervi tutta la sua parte, aiutando a riprendere il traffico marittimo con la missione multinazionale indipendente avviata con il Regno Unito, sostenendo le discussioni sul nucleare con la sua competenza e le sue capacità, e contribuendo all’indispensabile istituzione di un quadro di sicurezza regionale, con i partner di cui ha contribuito a garantire la protezione negli ultimi mesi. Per quanto riguarda la stabilità regionale, essa deve iniziare dal Libano, dove è urgente che le armi tacciano, tutte, e per sempre. Nulla giustifica l’escalation maggiore in corso nel Libano meridionale. La Francia proseguirà il suo sostegno alle autorità libanesi nei loro sforzi per ristabilire la sovranità dello Stato e l’integrità territoriale del Paese”.





