domenica 31 Maggio 2026

MotoGp, podio tricolore al Gran Premio d’Italia: vince Bezzecchi, terzo Bagnaia

Doppietta per l'Aprilia con il secondo posto di Martin

Data pubblicazione: 31-5-2026 ore 16:19Ultimo aggiornamento: 31-5-2026 ore 16:19

ROMA – Festa tricolore al Mugello. Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d’Italia di MotoGp, consegnando la prima vittoria dell’Aprilia sul circuito toscano. Per la casa di Noale è anche doppietta, visto che alle spalle del leader del Mondiale (che correva con una speciale versione del casco in omaggio ad Alex Zanardi) si è piazzato il compagno di squadra Jorge Martin. Terzo sul podio è Pecco Bagnaia: il piemontese della Ducati è stato anche al comando della gara ma è stato poi passato e sul finale ha rischiato per l’attacco di Ai Ogura, tenuto dietro fino alla volata sul traguardo.

Quinto posto per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), settimo Marc Marquez con l’altra Ducati ufficiale. Fuori Bastianini (Ktm Tech3). Con la vittoria di oggi, Bezzecchi allunga in classifica mondiale portando a 16 i punti di vantaggio su Martin e a 39 quelli su Di Giannantonio. Il prossimo appuntamento con la MotoGp sarà al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gp d’Ungheria. Questi i primi 5 della classifica Piloti: Marco Bezzecchi 173 punti; Jorge Martin 156; Fabio Di Giannantonio 134; Pedro Acosta 103; Ai Ogura 92. Questa la classifica Costruttori: Aprilia 218 punti; Ducati 188; Ktm 125; Honda 70; Yamaha 41.

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