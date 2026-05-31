domenica 31 Maggio 2026

Roma, vagava sui binari dell’alta velocità: salvata una 21enne

I Carabinieri hanno scavalcato la recinzione protettiva e si sono mossi con estrema cautela tra i treni in transito

Data pubblicazione: 31-5-2026 ore 12:35Ultimo aggiornamento: 31-5-2026 ore 12:36

ROMA – Intervento provvidenziale dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che, ieri pomeriggio, hanno tratto in salvo una giovane, 21enne romana, mentre vagava pericolosamente lungo la linea ferroviaria dell’alta velocità. Intorno alle ore 17:30, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti nei pressi di via delle Valli dove la ragazza, in evidente stato di alterazione psicofisica a seguito di una lite con il proprio compagno, si era introdotta nell’area ferroviaria camminando sui binari con probabili intenti suicidi.

I Carabinieri, compresa l’imminenza del pericolo, hanno scavalcato la recinzione protettiva e si sono mossi con estrema cautela tra i treni in transito, raggiungendo la giovane e, sfruttando un suo momento di distrazione, l’hanno bloccata e messa in sicurezza, scongiurando la tragedia. La ragazza è stata successivamente affidata al personale sanitario del 118 e trasportata presso l’ospedale ‘Sandro Pertini’ in codice rosso.

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