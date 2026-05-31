domenica 31 Maggio 2026

Auto contro il guardrail a Foggia: muore un 17enne. A bordo tutti minorenni in fuga da un posto di blocco

L'incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte lungo la strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova

Data pubblicazione: 31-5-2026 ore 12:25Ultimo aggiornamento: 31-5-2026 ore 12:41

ROMA – Tragedia nella notte nel foggiano dove un 17enne ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nelle campagne di Orta Nova. Il ragazzo viaggiava su un’auto che si è scontrata contro un guardrail al culmine di un inseguimento con i carabinieri. A bordo c’erano altri quattro minorenni rimasti feriti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte lungo la strada provinciale 80. I ragazzi viaggiavano su una Renault Megane con targa polacca quando si sono imbattuti in una pattuglia che stava effettuando un posto di blocco. Probabilmente per paura di essere fermati, il conducente – un 16enne – ha accellerato, facendo scattare l’inseguimento. Nei pressi di una curva, il veicolo è uscito fuori strada causando la tragedia. La vittima, al momento dell’impatto, si trovava sui sedili posteriori dietro il posto guida.

Immediato l’intervento dei soccorsi con più mezzi del 118. È intervenuto, infatti, anche l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, che hanno lavorato per estrarre i ragazzi dall’abitacolo deformato e mettere in sicurezza l’area.

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