Oggi la tappa conclusiva del Giro d’Italia a Roma, strade chiuse e deviazioni

Foto d’archivio

ROMA – A Roma oggi, con partenza alle 15.30, è in programma la tappa conclusiva del Giro d’Italia. Il via è previsto dall’Eur, l’arrivo al Circo Massimo. La carovana si dirigerà prima verso Ostia poi, attraversando la Colombo, approderà in Centro. Dalle 13 scatteranno le chiusure delle carreggiate centrali di viale Colombo per l’intero percorso, compresi i tratti di lungomare e il percorso dell’area di Ostia. Deviazioni interesseranno le linee del trasporto pubblico.



Sempre dalle 13, in via Valladolid, via dell’Aquilone e via di San Fiorenzo, la viabilità sarà modificata e la circolazione sarà regolata con un senso unico di marcia: in via Valladolid, da via Carbonelli a piazzale Cristoforo Colombo; in via dell’Aquilone, da via Vivaldi a piazza della Stazione di Castel Fusano; in via di San Fiorenzo, da piazzale Magellano a via Grimaldi Casta.

MODIFICHE SUL RACCORDO ANULARE E PONTINA

Tra le 11 e le 18.30, come rende noto Anas, si renderanno necessarie importanti modifiche alla circolazione sul Gra e sulla Pontina.

In dettaglio: per il Grande Raccordo Anulare, in carreggiata Interna al chilometro 54,300 e in carreggiata esterna al chilometro 54,800 sarà chiusa la rampa di uscita dello svincolo “Uscita 26 Roma Eur – Via Pontina” in direzione Centro. In via Pontina direzione Eur, dal chilometro 15,800 al chilometro 10,550 la strada sarà chiusa al traffico in tutte le corsie di marcia. In alternativa sarà istituito l’obbligo di uscita allo svincolo “Tor de’ Cenci o Spinaceto”, con deviazione sulla viabilità locale. Chiusure e deviazioni saranno coordinate sul posto dal personale Anas e dalle Forze dell’Ordine.

MODIFICATO IL PERCORSO DI 62 LINEE AUTOBUS

Come si legge sul sito di Roma Capitale, durante l’evento sono previste modifiche per 62 linee: 3, 8, 06, 014, 016F, 062, 070, 23, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 73, 75, 80, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 762, 766, 772, 779F, 780, 781, 791, 792, 870, 881, 916F, H, C3, C7, C13, NMC. Possibili ulteriori deviazioni, in zona Eur, per le linee di bus gestite dai privati.



Le modifiche si concentreranno (con alcune eccezioni) in particolare tra le 7 e le 21. In zona Eur, e a Ostia, saranno invece prevalentemente nella fascia oraria 13-17 (anche in questo caso con alcune eccezioni). Tutte le modifiche, nel dettaglio, sono riportate qui.

IN SERATA UN CORTEO NELLA CAPITALE

E, a proprosito di modifiche di viabilità, sempre oggi, dalle 18 alle 20.30, una manifestazione sfilerà da piazzale Aldo Moro a piazza Vittorio percorrendo via dei Marrucini, via Tiburtina, via di Santa Bibiana, via Giolitti, viale Manzoni, via Principe Eugenio. Possibili brevi stop o deviazioni per le linee di bus.