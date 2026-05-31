L’oroscopo di domenica 31 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Non pensare al passato, i ricordi non aiutano a vivere bene il futuro e tu lo sai perfettamente dal momento che preferisci sempre iniziare nuovi progetti, devi allontanare un po’ di malinconia.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Questa è una giornata positiva. Vivrai un amore meraviglioso.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Potrai ricevere delle risposte e delle soluzioni. Sei in una fase di ripresa, ma la tua serenità mentale dipende anche da come stai vivendo la vita affettiva, progetti per le coppie affiatate…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Giorno valido, riceverai un piacevole invito. Viaggi e incontri favoriti.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Per l’amore inizia una fase di grande recupero, il che significa che se la tua è una coppia stabile, nonostante le recenti preoccupazioni, qualcosa può ripartire, dipende da condizioni di base.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Giornate abbastanza agitate, tanto che potresti entrare in contraddizione persino con te stesso. Rimanda appuntamenti e questioni a cui tieni. Oggi non riesci a stare tranquillo.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
La giornata parte bene e può finire meglio se dimentichi qualche triste passato. Chi ha riconfermato un sentimento negli ultimi giorni dopo una chiusura o revisione, ora sta meglio. Con il partner, un amico o un socio possibili investimenti.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Stai vivendo un periodo ricco di polemiche e non per colpa tua, devi risolvere una questione di carte, di permessi. Qualche piccolo ostacolo passeggero metterà giusto un po’ di stimoli al tuo temperamento, che non vuole mai restare a lungo troppo “comodo”.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Amicizie che tornano, inviti da accettare. I problemi non ti sembrano difficili da risolvere e puoi dimenticare anche un esborso effettuato da poco. Cambiamenti in vista.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Giornata complessivamente abbastanza discreta, solo nella prima parte della mattinata è possibile qualche lieve screzio. È arrivato il momento di farti sentire, molto dipende dall’attualità e dalle circostanze.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
È possibile programmare nuovi eventi nella tua vita, ma anche pensare a cambiamenti, trasferimenti; non sarebbe male staccare la spina per un po’. Buon momento per i sentimenti, ma qualcuno sarà tentato da un tradimento.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Umore personale con un po’ di alti e bassi. Pensa da solo a quello che devi fare, ma cerca complici giusti…