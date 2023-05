Giulia Tramontano, il fidanzato indagato per omicidio aggravato

ROMA – Il fidanzato di Giulia Tramontano, scomparsa nel nulla da sabato sera, incinta al settimo mese di gravidanza, è indagato per omicidio volontario aggravato. Ne ha dato notizia la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, durante la consueta diretta del mercoledì sera su Rai Tre. Lui è Alessandro Impagnatiello, barman in locali milanesi di lusso. Trent’anni, un figlio di sei da una precedente relazione, Impagnatiello aveva un’amante e Giulia lo avrebbe scoperto, circostanza che ha portato a un litigio nella giornata di sabato, come la stessa giovane ha raccontato telefonicamente ai suoi familiari, prima che il suo cellulare si spegnesse e lei sparisse.

LE RICERCHE DI GIULIA TRAMONTANO

La Polizia Scientifica si è recata nella casa di Senago, provincia di Milano, dove Giulia vive con il fidanzato, ora indagato. A quanto riportato da diversi organi di informazione, la casa sarebbe oggetto di accurate indagini per rilevare possibili tracce dell’accaduto. Gli investigatori si starebbero concentrando sul Parco delle Groane per cercare Giulia: una traccia li avrebbe portati lì, a circa otto chilometri da Senago, insieme ai cani dedicati a questo tipo di attività stanno ora cercando eventuali indizi di sepoltura. L’ipotesi che la 29enne originaria di Sant’Antimo (Napoli) sia ancora in vita ha perso forza con il passare delle ore.

