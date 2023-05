A Milano Marittima riapre il Pineta firmato Cavalli

MILANO MARITTIMA (Ravenna) – Manca pochissimo all’apertura delle danze dell’estate per il Pineta di Milano Marittima. Debutta il 2 giugno infatti il locale più alla moda della Romagna, con una nuova veste e gestione, dopo essere stato rilevato dalla società Freedom srl, riconducibile al noto stilista Roberto Cavalli. Venerdì sera infatti la discoteca capofila dell’intrattenimento “dei vip” torna ad accogliere il popolo della notte. Una nota annuncia come il locale sia stato rilevato da “un noto gruppo di imprenditori con ventennale esperienza al Just Cavalli di Milano, ora ribattezzato Just Me, che negli ultimi anni ha sviluppato il suo brand anche nei luoghi più noti di tutta Italia, tra cui Porto Cervo e La Versilia, insieme al team che ha sviluppato la sua attività al Mambo Beach e Oceano, dimostrando di essere il futuro di Milano Marittima”. Con un curriculum di tale portata e ambizione, “apriranno le porte della discoteca dei vip al grande pubblico per la stagione estiva il 2 Giugno, con una veste completamente nuova e moderna“. L’intento è di far tornare il Pineta “tempio di veline, calciatori e star dello spettacolo” e prepararsi “alla ripartenza e a una stagione fatta di eventi e serate esclusive”. Si annunciano quindi “tante novità apportate dal gruppo milanese alla struttura storica” che, dopo aver chiuso i battenti a gennaio “riaprirà con un nuovo look e un tocco di mood internazionale che certamente gioverà alla tanto amata località romagnola”.

