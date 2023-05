Editoria, nota dell’amministratore e dell’editore dell’Agenzia Dire

ROMA – L’Amministratore unico dell’agenzia Dire, Giampiero Ghelardini, con riferimento alle vicende giudiziarie della Com.e culminate con il rinvio a giudizio della precedente gestione, riporta quanto riferito dall’Avvocato Giuseppe Ranieri, attuale legale della società: “La posizione processuale della società Com.e è stata stralciata dal fascicolo principale in ragione della dichiarata nullità delle notifiche, determinate dall’incompatibilità dell’allora legale rappresentante Edoardo Burdi, di ricevere le comunicazioni per suo conto. In particolare, il Giudice, riportandosi alle note sentenze della Cassazione VI n. 15329 del 26 febbraio 2019 e Cassazione II n. 651654 del 13 ottobre 2017, ha dichiarato, ai sensi del comma 1 del 416 c.p.p., la nullità degli atti fino a quel momento notificati. Pertanto, si dovrà attendere la formalizzazione della posizione per promuovere eventuali azioni nei confronti della precedente amministrazione e assumere le più opportune determinazioni a difesa“.



L’Editore dell’agenzia Dire, Stefano Valore, ha dichiarato: “Prendo atto della situazione che si è determinata, con la Com.e stralciata dal processo penale, e resto in attesa delle prossime comunicazioni. Per quanto riguarda la costituzione di parte civile dei giornalisti ringrazio per lo sforzo profuso anche se ieri il giudice ha definito la loro richiesta, cito le sue parole, ‘astrattamente configurabile’. Comunque spero che questa loro iniziativa tra diversi anni, alla fine dei vari gradi del processo penale e successivamente civile, si trasformerà in qualcosa di concreto”.