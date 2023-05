Siviglia-Roma, tutto pronto all’Olimpico: info e orari

ROMA – Lo stadio Olimpico si prepara ad accogliere i circa 60mila tifosi che questa sera si raduneranno per la finale di Europa League Siviglia-Roma. Come avvenuto lo scorso anno contro il Feyenoord, infatti, anche per questa partita decisiva chi non è potuto volare alla Puskas Arena di Budapest potrà godersi il match allo stadio romano, che per l’occasione ha installato 6 maxi schermi.

SIVIGLIA-ROMA ALL’OLIMPICO: INFO E ORARI

La partita Siviglia-Roma inizia alle 21.30. Come comunicato dal sito dell’AS Roma, i cancelli dell’Olimpico apriranno alle 18.30. La raccomandazione, si legge, è quella di mettersi in macchina con congruo anticipo per arrivare allo stadio almeno un’ora e mezza prima dell’inizio del match. Non sarà, inoltre, possibile accedere nell’impianto tramite l’ingresso di Viale delle Olimpiadi.

In attesa del calcio d’inizio, è previsto un momento di intrattenimento con clip, musica, notizie e immagini da Budapest.

Chi non è riuscito ad acquistare i biglietti può vedere la partita in tv in diretta su Rai1.