Classe A Mercedes: caratteristiche, motore e perché acquistarla usata

Mercedes ha anticipato di qualche anno la diffusione dei crossover urbani. Un’idea che in qualche modo ha rivoluzionato il settore e che è riuscita ad affiancare alla gamma crossover, auto compatte come la Classe A, un modello intramontabile, da sempre gioiello di casa Mercedes. La sua potenza, migliorata anche dall’aerodinamica impeccabile e dalla leggerezza del veicolo, è immediatamente riconoscibile e universalmente apprezzata.



Motori e prestazioni: top di categoria

Partiamo dal motore. Parliamo di un veicolo capace di esprimere fino a 224 CV con la

Mercedes Classe A 250 4MATIC, raggiungendo una velocità massima di 250 km/h. Di conseguenza l’accelerazione 0-100 km/h è raggiunta in soli 3,9 secondi. A seconda dell’allestimento cambiano i consumi che – comunque – rimangono davvero contenuti: siamo in un range, immaginando un ciclo combinato, che oscilla dai 4,9 ai 7,5 litri per 100 km.

La casa tedesca è stata una delle prime a investire nelle nuove tecnologie: su tutte auto BEV – ovvero totalmente elettriche – e Plug-In Hybrid. La versione ibrida di Mercedes Classe A raggiunge fino a 81 km di autonomia in elettrico, con tempi di ricarica che rimangono molto contenuti. Interessantissimi i consumi di carburante: solo 0,8/1,1 litri per ogni 100 km.

L’evoluzione sportiva: Mercedes AMG

La storia delle Mercedes AMG è lunga e gloriosa: il restyling attuale non poteva essere da meno. Grazie al motore V8 biturbo da 4,0 litri è possibile raggiungere potenze che oscillano fra i 350 kW (476 CV) e 470 kW (639 CV). Il motore di prima classe è coadiuvato dal sistema di trazione ibrido che – grazie all’ausilio di un motore elettrico – distribuisce correttamente la potenza. I cambi di marcia automatici non fanno altro che migliorare l’esperienza di guida.



La gamma AMG è attualmente vastissima e comprende diversi modelli iconici per ogni segmento. Si parte da Mercedes AMG Classe A (Sedan o compatta), passando per la Classe C coupè e gli amatissimi SUV, tra cui AMG GLA SUV, un bestseller a ogni livello.



Perché acquistare Mercedes usate e dove

I motori Mercedes sono famosi per essere resistenti al tempo e all’usura. Per questo motivo veicoli usati, con poche decine di migliaia di chilometri, sono esattamente come nuovi. Una delle migliori concessionarie del Veneto e del Nord Italia è sicuramente

Trivellato, concessionaria Mercedes e unico AMG Performance Center nella regione del Nord-Est. I veicoli di Trivellato, consultabili sul sito web ufficiale, vengono sottoposti a oltre 150 controlli prima di essere rimessi sul mercato: è questo il disciplinare di un punto vendita Mercedes Certified. Chi li acquisterà, in definitiva, risparmierà sul costo di listino e sarà sicuro di guidare un’auto efficiente e sicura. In altre parole: godere dell’esperienza di guida Mercedes non è mai stato così semplice grazie a Trivellato. Una delle migliori concessionarie del Veneto e del Nord Italia dove acquistare un Classe A usato è senza dubbio Trivellato.