Il lenzuolo sulla carrozzina dei bimbi? Il pediatra: “È come accendere un forno”

ROMA – Il caldo è arrivato e con le prime giornate di sole le mamme cercano le soluzioni più semplici per proteggere i loro bambini e godersi una bella passeggiata all’aria aperta. Una di quelle che si vede più spesso in giro per strada è il lenzuolo a copertura della carrozzina o del passeggino. Una soluzione per fare un po’ di ombra al bimbo ma che può rivelarsi letale perchè può provocare un colpo di caldo e anche la morte. A mettere in allerta le mamme sui suoi canali social è Claudio Olivieri, pediatra e chirurgo di Roma che pubblica un post su Facebook e Instagram.

IL CALDO E IL LENZUOLO SULLA CARROZZINA

“Un classico errore con l’arrivo del caldo: mettere un lenzuolo sulla carrozzina o coprire il bambino con un lenzuolo nel tentativo di coprirlo dal sole. È pericoloso- dice il pediatra- Mettendo il lenzuolo non fate altro che aumentare notevolmente la temperatura all’interno, con il pericolo di provocare un colpo di calore e la morte improvvisa in culla. Oltretutto non avete la visione diretta del bambino mentre dorme. Non è protettivo”.

Il consiglio del pediatra è questo: “Se volete proteggerlo dal sole e dal caldo dovete evitare di esporlo al sole se sotto i 6 mesi, evitare di stare al mare o di fare una passeggiata nelle ore più calde della giornata, applicare la protezione solare 50+, anche sotto l’ombrellone o dopo il bagno”.

E alla fine l’influencer della pediatria mette in guardia da tutti i leoni da tastiera: “Fragolina88 vi dirà ‘con il lenzuolo il bambino respira’. Peccato che si cuoce, visto che avete appena acceso un forno“, è il lapidario commento del medico.