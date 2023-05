Ritrovato il corpo di Denise, la studentessa caduta nel fiume è morta durante il rafting in gita

REGGIO CALABRIA – È stato rinvenuto senza vita il corpo della studentessa reggina, Denise Galatà, dispersa da ieri, sul fiume Lao, nel cosentino, dopo la caduta da un gommone mentre partecipava ad una escursione in rafting insieme ad altri compagni di scuola del liceo ‘Rechichi’ di Polistena. Il ritrovamento è avvenuto su una sponda del fiume, e confermato dalle squadre dei vigili del fuoco, impegnati da subito nella ricerca della ragazza.

Denise, originaria di Cinquefrondi (Reggio Calabria), era in gita scolastica sui monti della Sila, con i compagni del liceo statale ‘Rechichi’ di Polistena. In tutto, il gruppo era formato da 40 studenti accompagnati da alcuni insegnanti. I vigili del fuoco, da ieri, erano impegnati con squadre di terra, lungo le rive del fiume, e con gommoni per ripercorrere tutto il tratto fluviale. Dalle prime luci dell’alba in azione anche il nucleo Sapr (sistema aeromobile a pilotaggio remoto) dei vigili del fuoco ed il personale Saf (speleo alpino fluviale). Attivo anche un elicottero dell’Aeronautica militare.

VALDITARA: “DISPOSTA ISPEZIONE”

“Il mio cordoglio ai genitori di Denise Galatà e alla comunità scolastica per questa tragedia. La direttrice dell’Usr calabrese ha già disposto una ispezione per capire le condizioni organizzative e di sicurezza dell’attività proposta ai ragazzi dalla scuola”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sulla studentessa Denise, la ragazza di 19 anni, dispersa nel fiume Lao, nel Cosentino e ritrovata senza vita.

OCCHIUTO: “REGIONE IN LUTTO PER DENISE, È GIORNO MOLTO TRISTE”

“È stato ritrovato il corpo senza vita della giovane Denise Galatà, la ragazza che risultava dispersa da ieri pomeriggio dopo essere finita nel fiume Lao, a Laino Borgo, nel cosentino, mentre faceva rafting con un gruppo di compagni. È un giorno molto triste. La Calabria è in lutto. La Giunta regionale esprime sincero cordoglio alla famiglia, in questo momento di tragico dolore. Siamo vicini ai suoi cari, ai suoi amici, alla comunità di Rizziconi, Comune del reggino nel quale la ragazza risiedeva, e al liceo statale di Polistena, la scuola frequentata da Denise”, ha dichiarato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.