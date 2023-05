ROMA – Il mondo della comunicazione e informazione pubblica nella prima docuserie italiana che racconta questo settore. Le riprese sono già in corso.

“Una bellissima novità. Si parlerà degli inizi di questa avventura, ma anche di attualità, con temi come il metaverso, l’intelligenza artificiale e le sperimentazioni” di un mondo in veloce evoluzione. A presentarla così, negli studi dell’agenzia Dire, è stato Francesco Di Costanzo, presidente di Pa social e Fondazione Italia Digitale. La docuserie è realizzata da PA Social e Fondazione Italia Digitale in collaborazione con Binario F ed Edera Rivista.

“Un modo diverso di comunicare questo settore“, ha sottolineato Di Costanzo: storia quindi, ma anche storie per conoscere tutte le nuove opportunità per i cittadini e per la Pa.