ROMA – Informazione e comunicazione digitale, tra esigenza di una riforma del settore e riconoscimento dei nuovi percorsi professionali. L’appuntamento è il 7 giugno con il Pa social Day. “Un evento che si svolge per la sesta edizione in Italia e che resta a oggi un unicum europeo. Una lunga maratona digitale in presenza in 20 città italiane per raccontare tematiche dell’informazione e comunicazione digitale, tra cui l’intelligenza artificiale generativa, il metaverso e i nuovi scenari che questo lavoro ha davanti” ha annunciato, ospite negli studi dell’agenzia Dire, Francesco Di Costanzo, presidente di Pa social e Fondazione Italia Digitale.

Tema urgente, ha ricordato Di Costanzo, è quello di tracciare un “percorso di attestazione professionale dell’esperto di comunicazione digitale”. E’ necessaria una “riforma della legge di settore, la 150 del 2000, perchè ci sono profili ancora non riconosciuti come il social media manager. Noi intanto abbiamo voluto dare loro un riconoscimento” e sul sito di Pa social è possibile avere informazioni sui corsi previsti e su come partecipare.

“La necessità di una riforma“, ha ribadito infine Di Costanzo, “resta la priorità” che reclamano gli esperti e professionisti ormai necessari ai nuovi sviluppi del settore.