Siblings Day, ecco perché oggi è la Giornata dei fratelli e delle sorelle

ROMA – Un giorno per rendere omaggio al valore della fraternità, uno dei legami familiari più intensi e profondi. Ogni 31 maggio in Europa si celebra la Giornata dei fratelli e delle sorelle.

LA GIORNATA DEI FRATELLI E DELLE SORELLE

In inglese la festa prende il nome di Siblings Day, dove siblings rappresenta genericamente sia fratelli che sorelle. In italiano non esiste un termine generico, per cui la ricorrenza viene indicata come Giornata dei fratelli e delle sorelle.

La giornata è nata in origine negli Usa nel 1997, dove si celebra ogni 10 aprile. In Europa, l’idea è stata rilanciata nel 2014 dalla Confederazione europea delle famiglie numerose (ELFAC) che ha fissato come data il 31 maggio. Il giorno corrisponde alla vigilia dell’1 giugno, che l’Onu ha scelto come giornata da dedicare ai bambini con il Children’s Day.

“Se vuoi fare felice una bambino, donagli un fratellino. Se lo vuoi fare molto felice, donagliene molti”. È questo il motto scelto per la Giornata dei fratelli e delle sorelle. La frase è stata coniata dal portoghese Fernando Ribeiro e Castro, fondatore ed ex presidente dell’ELFAC (Confederazione europea delle famiglie numerose).