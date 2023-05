Morgan torna a X Factor: ecco la giuria della nuova edizione

ROMA – Conto alla rovescia per il ritorno di X Factor. Il talent musicale di Sky sta per aprire i casting, che partiranno domenica 11 giugno all’Allianz Cloud di Milano con le Audizioni. Pronta la giuria della 17esima edizione che, come anticipa Davide Maggio, vedrà il ritorno di uno dei giudici più discussi dello show: Morgan.

I GIUDICI DI X FACTOR 2023

Dopo essere stato invitato come ospite a X Factor 2022, Morgan torna al tavolo dei giudici della nuova edizione, prendendo il posto di Rkomi. Al suo fianco confermati Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez. A condurre lo show sarà ancora Francesca Michielin, il cui debutto nella scorsa edizione è stato apprezzato da critica e pubblico.

Ancora non è stata definita la data di partenza di X Factor 2023, che probabilmente inizierà come ogni anno a settembre. Nel frattempo, Le Audizioni si svolgeranno il 11-12-18-19 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1).