A Potenza open day Johnson and Johnson anche agli over 50

ROMA – Da domani, martedì primo giugno, al giorno seguente, mercoledì 2, gli open day Johnson and Johnson già in programma per gli over 60 a Potenza, si aprono anche agli over 50. Il portale regionale, già abilitato, renderà attive le prenotazioni a partire dalle 18 di oggi. Sono circa 400 le prenotazioni disponibili e 50 le vaccinazioni massime previste. È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito istituzionale dell’Asp Basilicata. Le somministrazioni verranno effettuate nel giorno e all’orario stabilito da prenotazione nella palestra di via Roma.