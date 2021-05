Rossi: “L’edilizia verde al cuore del Pnrr”

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “La transizione verde prevista dal Pnrr italiano ha il suo cuore principalmente nel Renovation Wave” ovvero “su una serie di iniziative finalizzate a interventi su abitazioni residenziali o strutture pubbliche per un risparmio sul piano energetico e su quello delle emissioni di CO2”. Così Enrico Rossi, assessore a Signa (Firenze), membro del Comitato europeo delle Regioni e responsabile del dossier sulla Renovation Wave, ovvero l’edilizia verde, a margine di un appuntamento organizzato venerdì sul tema dal Comitato.

“È noto ad esempio che l’Italia, come altri Paesi europei, produce nelle abitazioni più del 30% del consumo energetico”, ha continuato Rossi, e che per quanto riguarda la quantità di emissioni di CO2, che contribuiscono ai cambiamenti climatici e al surriscaldamento del globo, “ancora un terzo proviene sempre dalle abitazioni”.

Rossi ha ammonito che “se vogliamo parlare di una transizione verde non si può fare a meno di intervenire sulle case in cui viviamo e sulle nostre strutture pubbliche” che “hanno grande dispersione, poca protezione ed emettono CO2 in quantità abbondante”.

