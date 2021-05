L’assessore Giorgia Latini all’avvio della World Cup di ginnastica ritmica a Pesaro

ANCONA – L’assessore regionale allo Sport Giorgia Latini ha partecipato all’avvio della World Cup ginnastica ritmica a Pesaro. Dal 28 al 30 maggio la città di Rossini ospiterà le migliori ginnaste del mondo per la dodicesima edizione di uno degli appuntamenti più importanti del circuito internazionale di questa disciplina olimpica. La pedana pesarese, quest’anno, oltre a coincidere con la tappa finale della Coppa del Mondo, qualificherà le atlete per le prossime Olimpiadi di Tokyo. “Iniziamo a vivere un fine settimana di inizio estate davvero entusiasmante, per la qualità della competizione e per l’eleganza della disciplina sportiva – ha affermato Latini -. Grazie a Pesaro, le Marche avranno i riflettori internazionali puntati sul Vitrifrigo Arena, con un evidente ritorno di immagine ben augurante in vista dell’imminente stagione estiva. Grande sport e turismo rappresentano un binomio promozionale vincente che, grazie a manifestazioni come questa, intendiamo promuovere e sostenere con sempre maggiore entusiasmo”.