mercoledì 1 Aprile 2026

Non c’è due senza tre: incubo Mondiali per l’Italia, che non ci va neanche quest’anno

Dopo aver saltato i Mondiali di Russia e quelli in Qatar, gli Azzurri restano fuori anche dai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti

di Marco MelliData pubblicazione: 31-3-2026 ore 23:55Ultimo aggiornamento: 1-4-2026 ore 0:14

ROMA – Russia 2018, Qatar 2022. Abbiamo sperato che fossero finite qui le mancate partecipazioni dell’Italia ai Mondiali di calcio. Invece no, non c’è due senza tre: gli azzurri dovranno rinunciare anche alla competizione iridata di Canada, Messico e Stati Uniti, in programma dall’11 giugno al 19 luglio. Non era mai accaduto che la Nazionale tricolore restasse lontana dai Mondiali per così tanto tempo: non aveva giocato infatti solo la prima edizione in Uruguay nel 1930 e non era riuscita a qualificarsi a Svezia ’58.

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L’ultima partecipazione è stata quella dell’edizione del 2014 in Brasile quando, dopo il successo ottenuto per 2-1 contro l’Inghilterra, venne sconfitta prima dalla Costarica 1-0 e poi 1-0 dall’Uruguay, finendo fuori già nella fase a gironi.
Dopo l’eliminazione per mano della Svezia ai playoff di qualificazione a Russia 2018, e a Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord, la ‘bestia nera’ per la squadra di Rino Gattuso è stata adesso la Bosnia Erzegovina che ha vinto ai rigori 5-2.
In totale l’Italia sarà assente alla fase finale del torneo per 16 anni, sperando in un futuro più roseo per l’edizione 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco. Un risultato che pesa sulla storia di una Nazionale che per 4 volte è riuscita a conquistare il trofeo: Italia 1934, Francia 1938, Spagna 1982 e Germania 2006.

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