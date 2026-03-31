Padova ‘pensiona’ i cassonetti degli abiti usati: dentro ci finiva di tutto. La raccolta cambia

VENEZIA – Il Comune di Padova ha deciso di procedere con la rimozione completa dei contenitori per la raccolta degli abiti usati e degli scarti tessili. Prima però ci sarà una fase sperimentale nel Quartiere 3 per capire quale può essere il migliore sistema da attuare, contestuale all’immediata riduzione dei contenitori presenti in tutti gli altri quartieri di Padova. In città oggi ci sono 144 contenitori per la raccolta di abiti usati e scarti tessili, diffusi in tutti i quartieri. Questa tipologia di raccolta presenta però delle criticità aumentate negli ultimi anni. E’ cresciuta di molto la quantità di conferimenti, rendendo i contenitori attuali non idonei a contenere una sempre maggior quantità di abiti: nel 2024 602.212 chili, nel 2025 680.136 e nei primi due mesi del 2026 di 98.275, valore già più alto rispetto alle prime due mensilità del 2025. Parallelamente è aumentata anche la quantità di errati conferimenti, con alcuni contenitori diventati sostanzialmente punto di raccolta di rifiuti ingombranti come passeggini, materassi, rifiuti indifferenziati generici, e altro ancora.

Nell’ultimo periodo è aumentato anche il conferimento di materiali non idonei al recupero, abiti sporchi o calzature inutilizzabili, rendendo quindi più complessa la selezione e il riutilizzo dei capi. Infine, ci sono casi di manomissioni e rovesciamenti, soprattutto nei periodi di cambio stagione, nel tentativo da parte di alcune persone di appropriarsi degli indumenti conferiti. “Questi fattori hanno conseguenze di tipo operativo, come la necessità di mettere in campo ulteriori servizi per garantire lo svuotamento, la pulizia e il decoro delle aree nelle immediate vicinanze dei contenitori, con un costo sempre maggiore per l’amministrazione”, evidenzia il Comune.

I contenitori per la raccolta degli abiti usati e dei tessili scontano poi gli effetti di altri fattori: la fast fashion (capi a basso costo che durano meno e hanno caratteristiche che rendono il riciclo più complesso, ma anche maggiore ricambio degli indumenti e quindi più abiti da dismettere) e l’aumento dei costi di selezione e trattamento e molti impianti risultano ormai saturi. Di qui l’esigenza di un sistema di raccolta abiti usati e tessili che garantisca migliore controllo dei materiali conferiti e offra possibilità di un reale recupero e riciclo, anche riducendo situazioni di incuria nei pressi dei contenitori. Da metà aprile verrà quindi avviata la riduzione del 40% dei contenitori oggi installati, eliminando prima quelli che negli anni hanno riscontrato maggiori criticità. Nel Quartiere 3 contestualmente partirà un servizio di raccolta sperimentale con la totale eliminazione dei contenitori e la possibilità di conferire gli abiti usati e i tessili in Centri di raccolta, nei mercati rionali di Mortise e Ponte di Brenta, a domicilio, senza costi ulteriori, chiamando il call center di AcegasApsAmga.

“Dopo questa sperimentazione e dopo le opportune valutazioni capiremo insieme ad AcegasApsAmga quale è la modalità più comoda ed efficace per rimuovere questi contenitori in tutta la città e quanto tempo sarà necessario”, dice l’assessore all’Ambiente Andrea Ragona segnalando l’importanza di “proseguire nel lavoro di una sempre maggior sensibilizzazione delle persone fin dall’acquisto di abiti e tessili”. Migliorare in modo concreto il servizio, offrire ai cittadini soluzioni più comode e accessibili e contrastare in maniera più efficace i fenomeni di abbandono e gli utilizzi impropri dei contenitori, sono gli obiettivi di AcegasApsAmga ribaditi da Matteo Zanon.