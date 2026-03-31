martedì 31 Marzo 2026

L’Italia in vantaggio contro la Bosnia per 1 a 0. Espulso Bastoni, gli Azzurri in 10

L'Italia si gioca la partecipazione ai Mondiali 2026

Data pubblicazione: 31-3-2026 ore 21:11Ultimo aggiornamento: 31-3-2026 ore 21:41

ROMA – Italia in vantaggio nella partita che vale la partecipazione ai prossimi mondiali di calcio, da cui l’Italia manca dal 2014. Gol di Moise Kean al 16esimo minuto di Italia-Bosnia, il match che si disputa questa sera allo Stadion Bilino Polje di Zenica in Bosnia. Per Kean si tratta del tredicesimo gol in Nazionale. Alla fine del primo tempo l’Italia è ancora in vantaggio, ma al 44esimo minuto è stato espulso Alessandro Bastoni per un fallo da ultimo uomo: gli Azzurri giocheranno dunque tutto il secondo tempo in inferiorità numerica con un giocatore in meno.
Anche la Bosnia, come l’Italia, non va al Mondiale dal 2014.

LA FORMAZIONE

L’Italia si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: G.Donnarumma; G.Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui. Ct. Gennaro Gattuso. A disposizione: Carnesecchi, Meret – Buongiorno, Gatti – Palestra, Spinazzola, Pisilli, Cristante, Frattesi, Cambiaso – Raspadori, Pio Esposito.

(Foto dal profilo Instagram degli Azzurri)

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