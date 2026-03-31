VIDEO | Rapita e poi liberata la giornalista Shelly Kittleson a Baghdad: il video di Al Arabiya

ROMA – Una giornalista americana, Shelly Kittleson, è stata rapita a Baghdad da un gruppo armato e poi, dopo alcune ore, è stata liberata. La notizia del rapimento è stata data da Alarabiya, che cita il ministero dell’Interno iracheno e fonti di Polizia dell’Iraq. La giornalista sarebbe stata già liberata.

In precedenza, il ministero dell’Interno aveva riferito che un sospettato era stato arrestato e che erano in corso operazioni per liberare la cronista. La giornalista ha il passaporto americano.

Quando ha dato la notizia, Alarabiya/Alhadath ha diffuso un video in cui si vedeva il momento del rapimento. Era pieno giorno, sottolinea Alarabiya: nel video si vede un’auto che si è fermata vicino a una donna in una delle strade della capitale irachena. Poi entra in scena un gruppo di uomini armati che si avvicina e la costringe a salire a bordo del veicolo, che si allontana.

“In pieno giorno… Un filmato esclusivo di Al Arabiya documenta il momento in cui un giornalista americano è stato rapito a Baghdad”, ha scritto su X Alarabiya postando il video.

(Foto dal profilo Instagram di Shelly Kittleson)

في وضح النهار.. مشاهد خاصة لـ"العربية" توثق لحظة اختطاف صحافية أميركية في بغداد pic.twitter.com/jbtk2g4tEl — العربية (@AlArabiya) March 31, 2026

Kittleson scrive per diverse testate, non solo americane. Collabora ad esempio con il Foglio: un articolo sull’edizione di oggi porta la sua firma. Lavora da anni nella capitale irachena e scrive per Al-Monitor, The National, Foreign Policy.