Allerta meteo, torna il maltempo su diverse regioni: piogge, vento forte (e pure) neve, ecco dove

ROMA – Già oggi su alcune regioni d’Italia è tornato il maltempo, con venti da forti a burrasca. Le previsioni per domani, 1 aprile, sono peggio. L’allerta è rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori dell’Abruzzo. Allerta arancione in Abruzzo e su tutto il territorio di Molise e Puglia. Allerta gialla, infine, su parte di Umbria, Marche, Lazio e sull’intero territorio di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Gialla anche per l’Emilia-Romagna per mare mosso e vento.

IN ARRIVO CORRENTI FREDDE DAI BALCANI

Il centro di bassa pressione, attualmente sul Tirreno e in movimento verso i settori ionici, continua a richiamare correnti fredde dai Balcani, con fenomeni diffusi e persistenti, specie sui settori adriatici, nevosi fino a quote di alta collina. La perturbazione è accompagnata da intensa ventilazione, con venti di burrasca dai quadranti settentrionali, specie sulle regioni centro-meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

NEVE SOPRA I 700 METRI

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Toscana e Campania; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, in estensione alla Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Previste inoltre nevicate sparse al di sopra dei 700-900 metri su Marche meridionali, settori sud-orientali dell’Umbria e nord-orientali del Lazio, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

LE PREVISIONI DELL’1 APRILE

Dal primo pomeriggio di domani, mercoledì 1° aprile, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Puglia e Basilicata; mareggiate lungo le coste esposte; nevicate diffuse al di sopra dei 700-900 mt. su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo abbondanti, specie sui settori orientali.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 1° aprile, allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori dell’Abruzzo. Valutata inoltre allerta arancione in Abruzzo e su tutto il territorio di Molise e Puglia. Allerta gialla su parte di Umbria, Marche, Lazio e sull’intero territorio di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

TEMPORALI E VENTO FORTE SULLA CAMPANIA

Allerta gialla su tutta la Campania a partire dalle 14 di oggi e fino alle 14 di domani, mercoledì 1 aprile. Il Centro Funzionale segnala che i temporali assumeranno particolare consistenza nelle ore serali di oggi e individua un rischio idrogeologico localizzato. Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

Ai Comuni è ricordato di attivare o mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e “di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile”. Necessario sarà

“monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale”.

VENTO E MARE MOSSO, ALLERTA GIALLA DOMANI IN EMILIA-R.

Ancora maltempo in Emilia-Romagna nelle prossime ore. Per domani, mercoledì 1 aprile, “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la fascia costiera ed il crinale appenninico centro-orientale”. Per questo è stata emessa dalla Protezione civile regionale una nuova allerta meteo, di colore giallo per vento, stato del mare e criticità costiera.

Dalle prime ore della giornata, come recita l’allerta, “è previsto mare agitato al largo; sottocosta saranno possibili localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. I fenomeni saranno in attenuazione in serata”.