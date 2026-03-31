martedì 31 Marzo 2026

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 31 marzo 2026

Si parla di guerra in Iran, della parole del governatore di Bankitalia sull'inflazione, dei dati Inps sulle pensioni, dei costi della pirateria

Data pubblicazione: 31-3-2026 ore 17:46Ultimo aggiornamento: 31-3-2026 ore 17:46

 GUERRA IN IRAN. L’ITALIA NEGA SIGONELLA AI BOMBARDIERI USA

Tensione diplomatica tra Roma e Washington. L’Italia ha negato l’uso della base militare di Sigonella a velivoli statunitensi diretti in Medio Oriente. I piani di volo, comunicati quando i caccia erano già in aria, non hanno ricevuto il via libera del governo. Dura la posizione di Giorgia Meloni: “L’Italia agisce nel pieno rispetto dei trattati e della propria sovranità. Ogni operazione richiede consultazione preventiva e il rispetto delle regole internazionali”. Il braccio di ferro nasce dalla volontà del governo di non essere coinvolta in un’escalation non concordata. Nonostante il fermo “no”, Palazzo Chigi rassicura: “I rapporti con gli Usa restano solidi e leali”.

PANETTA: “DALLA GUERRA RISCHI PER CRESCITA E INFLAZIONE”

L’economia italiana resta col fiato sospeso. Nella sua relazione annuale, il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, lancia un monito chiaro: le tensioni internazionali pesano sulla nostra ripresa. “La crisi nel Golfo è stata uno choc- dice- il ritorno alla normalità non sarà breve”. L’impennata dei costi energetici spinge l’inflazione oltre le stime, in uno scenario che ricorda i momenti più duri del passato. Ma Panetta indica anche la ricetta per il futuro. Per non restare schiacciati tra dazi e frammentazione globale, servono investimenti massicci su produttività e intelligenza artificiale. Una sfida cruciale per non perdere il treno della crescita.

INPS. LIQUIDAZIONE PENSIONI PIÙ VELOCE, CALANO GLI ISPETTORI

Migliorano i tempi di liquidazione delle pensioni, criticità su controlli ed evasione contributiva. È quanto emerge dalla relazione sull’attività dell’Inps, approvata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza. Nel 2025 le pensioni del settore privato liquidate entro 30 giorni sono state l’82%, con un +1 sul 2024. Un dato ancora più positivo nel pubblico dove le domande accolte entro un mese sono il 93%, rispetto al 91,5% dell’anno precedente. L’evasione dei contributi accertata è di 500 milioni in quattro anni, ma quella stimata è di oltre 10 miliardi annui. Infine è allarme ispettori, che si riducono da 884 a 736, con un conseguente calo sensibile delle ispezioni.

LA PIRATERIA COSTA UN MILIARDO E MEZZO ALL’ANNO

“La pirateria è una ladra di futuro per i nostri giovani”. L’allarme arriva dal sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini. Dalla ricerca ‘Il prezzo nascosto della pirateria’, presentata alla Camera dei deputati, emerge che il web non è un buffet gratuito e il conto, alla fine, è salatissimo. Oltre un miliardo e 400 milioni di euro di danni e il rischio concreto di perdere 34mila posti di lavoro entro il 2030. Ma non soffre solo l’industria: chi usa lo streaming illegale finisce spesso vittima di truffe che costano, mediamente, 1200 euro a persona. Un fenomeno che riguarda ormai la metà degli adulti italiani. La sfida è culturale: invertire la rotta per proteggere il talento.

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