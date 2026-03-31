Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 31 marzo 2026

GUERRA IN IRAN. L’ITALIA NEGA SIGONELLA AI BOMBARDIERI USA

Tensione diplomatica tra Roma e Washington. L’Italia ha negato l’uso della base militare di Sigonella a velivoli statunitensi diretti in Medio Oriente. I piani di volo, comunicati quando i caccia erano già in aria, non hanno ricevuto il via libera del governo. Dura la posizione di Giorgia Meloni: “L’Italia agisce nel pieno rispetto dei trattati e della propria sovranità. Ogni operazione richiede consultazione preventiva e il rispetto delle regole internazionali”. Il braccio di ferro nasce dalla volontà del governo di non essere coinvolta in un’escalation non concordata. Nonostante il fermo “no”, Palazzo Chigi rassicura: “I rapporti con gli Usa restano solidi e leali”.

PANETTA: “DALLA GUERRA RISCHI PER CRESCITA E INFLAZIONE”

L’economia italiana resta col fiato sospeso. Nella sua relazione annuale, il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, lancia un monito chiaro: le tensioni internazionali pesano sulla nostra ripresa. “La crisi nel Golfo è stata uno choc- dice- il ritorno alla normalità non sarà breve”. L’impennata dei costi energetici spinge l’inflazione oltre le stime, in uno scenario che ricorda i momenti più duri del passato. Ma Panetta indica anche la ricetta per il futuro. Per non restare schiacciati tra dazi e frammentazione globale, servono investimenti massicci su produttività e intelligenza artificiale. Una sfida cruciale per non perdere il treno della crescita.

INPS. LIQUIDAZIONE PENSIONI PIÙ VELOCE, CALANO GLI ISPETTORI

Migliorano i tempi di liquidazione delle pensioni, criticità su controlli ed evasione contributiva. È quanto emerge dalla relazione sull’attività dell’Inps, approvata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza. Nel 2025 le pensioni del settore privato liquidate entro 30 giorni sono state l’82%, con un +1 sul 2024. Un dato ancora più positivo nel pubblico dove le domande accolte entro un mese sono il 93%, rispetto al 91,5% dell’anno precedente. L’evasione dei contributi accertata è di 500 milioni in quattro anni, ma quella stimata è di oltre 10 miliardi annui. Infine è allarme ispettori, che si riducono da 884 a 736, con un conseguente calo sensibile delle ispezioni.

LA PIRATERIA COSTA UN MILIARDO E MEZZO ALL’ANNO

“La pirateria è una ladra di futuro per i nostri giovani”. L’allarme arriva dal sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini. Dalla ricerca ‘Il prezzo nascosto della pirateria’, presentata alla Camera dei deputati, emerge che il web non è un buffet gratuito e il conto, alla fine, è salatissimo. Oltre un miliardo e 400 milioni di euro di danni e il rischio concreto di perdere 34mila posti di lavoro entro il 2030. Ma non soffre solo l’industria: chi usa lo streaming illegale finisce spesso vittima di truffe che costano, mediamente, 1200 euro a persona. Un fenomeno che riguarda ormai la metà degli adulti italiani. La sfida è culturale: invertire la rotta per proteggere il talento.