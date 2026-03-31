Che cos’è la ricina? Un’arma biologica micidiale diventata “icona pop”

ROMA – È migliaia di volte più velenosa del cianuro, invisibile, dai sintomi banali e facilmente somministrabile (può essere inalata, ingerita, iniettata) e soprattutto non esiste un antidoto specifico che possa salvare chi ne viene in contatto. La ricina è una tossina che può rappresentare persino una potenziale arma di distruzione di massa.

IL RICINUS COMMUNIS

Per trovarla basta cercare la pianta da cui deriva: il Ricinus Communis. I suoi semi servono per produrre l’olio di ricino, assolutamente innocuo, ma custodiscono anche un’arma letale. Quella che ha ucciso una mamma e sua figlia: Antonella Di Jelsi, 50 anni, e Sara Di vita, 15 anni, di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Si sono sentite male dopo un pasto durante le festività natalizie e si è subito pensato a un’intossicazione alimentare grave, invece ora si indaga per un duplice omicidio premeditato. Ovvero qualcuno ha introdotto nei loro pasti questa sostanza pericolosissima.

I SINTOMI

Basta una dose minima perché sia letale: 0,2 milligrammi per chilo di peso corporeo. L’avvelenamento da semi di ricino provoca grave vomito e diarrea (spesso con presenza di sangue) dopo poche ore, successivamente causa delirio e convulsioni. L’avvelenamento può progredire con convulsioni, shock, insufficienza d’organo, edema polmonare e insufficienza respiratoria e può portare al coma e alla morte.

L’ARMA LETALE DI WALTER WHITE

La sua pericolosità, abbinata a una pianta abbastanza comune e che cresce spontaneamente, l’ha resa “popolare” nell’immaginario collettivo creato da serie tv crime o thriller o spy stories. Qualcuno definirebbe la ricina persino un’icona della cultura pop. “Merito” del lungo successo che ha avuto una serie televisiva statunitense come Breaking Bad uscita nel 2008 e proseguita fino al 2013. A scanso di spoiler, la ricina è infatti una delle ‘armi’ preferite del protagonista Walter White, un professore di chimica ‘prestato’ alla mercato delle anfetamine e della criminalità. Nella serie, la tossina appare come l’arma perfetta: letale e difficile da tracciare per la polizia scientifica. A prepararla è lo stesso White in un laboratorio clandestino.

VIETATO PRODURRE ED ESTRARRE RICINA

Ovviamente anche se la pianta di ricino cresce spontaneamente un po’ ovunque, estrarre e produrre ricina è un reato molto grave perché è classificata come un’arma biologica. Il solo possesso della tossina isolata o il tentativo di sintetizzarla attiva immediatamente i protocolli di sicurezza nazionale e l’antiterrorismo in quasi tutto il mondo.

(photo credit: giardinaggio.net)