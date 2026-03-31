Sigonella e ‘l’Accordo ombrello’: cosa prevede l’intesa bilaterale con gli Stati Uniti

ROMA – È soprannominata “Accordo ombrello”, l’intesa bilaterale al centro di notizie e smentite su un’autorizzazione negata agli Stati Uniti per l’uso della base di Sigonella, nel quadro dell’offensiva militare contro l’Iran.

Il documento, citato oggi dal ministro della Difesa Guido Crosetto, fu stipulato tra Roma e Washington il 20 ottobre 1954. Una delle sue caratteristiche principali è la segretezza: il testo non è stato mai pubblicato.

“L’Accordo regola le modalità per l’utilizzo delle basi concesse in uso alle forze Usa sul territorio nazionale”, si legge sul sito della Camera dei deputati. L’accordo è noto tecnicamente come “Bia”, vale a dire “Bilateral Infrastructure Agreement”.

In conformità al documento, si riferisce ancora nella pagina web istituzionale, “sono stati approvati nel corso degli anni vari memorandum d’intesa tecnici e locali per regolamentare diversi aspetti connessi all’uso delle singole basi”. Uno degli ultimi aggiornamenti risale al 1995. Il principio è che le basi militari utilizzate dagli Stati Uniti in Italia sono “soggette a una duplice forma di controllo operata dalle autorità militari statunitensi e italiane”.

Competenze e ruoli sono però differenti. “I comandanti delle basi sono militari italiani ma essi non hanno poteri di controllo sostanziale sulle attività poste in essere dagli Stati Uniti, poiché si limitano a decidere in materia di numero dei voli, orari dei voli, responsabilità di assistenza al traffico aereo”. È a Washington e ai suoi comandanti che, stando al documento, compete il controllo di carattere militare sul personale, l’equipaggiamento e i tipi di attività che vengono realizzate dagli Stati Uniti”.

Anni fa, nel 2003, l’allora ministro della Difesa Antonio Martino sottolineò in comunicazioni al Parlamento che il Bia aveva “una elevata classifica di segretezza” e non poteva essere “declassificato unilateralmente”. Accordi con Washington sono stati sottoscritti anche da altri Paesi europei. Tra questi la Spagna, nel 1953, ancora prima che divenisse membro della Nato. E Madrid ha rivendicato di aver rispettato l’intesa bilaterale anche in occasione del suo diniego all’utilizzo americano di due basi in Andalusia, sulla via dell’Iran.