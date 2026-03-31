martedì 31 Marzo 2026

L’avvocato della famiglia Regeni: “Il governo ha collaborato con i dittatori, l’Egitto non è un paese sicuro”

"Mentre la magistratura è stata dignitosa ed è andata avanti con le indagini, il governo ha deciso che bisognava collaborare coi dittatori", dice la legale Alessandra Ballerini

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 31-3-2026 ore 15:46Ultimo aggiornamento: 31-3-2026 ore 15:46

ROMA – “Questo governo ha fatto tante cose ingiuste riguardo a Giulio, quando tutti noi lo vedevamo. Speriamo che smetta. L’Italia è una democrazia, c’è la separazione dei poteri, cosa che non esiste in Egitto dove il procuratore capo è nominato direttamente dal generale al-Sisi e infatti è una dittatura. Noi abbiamo avuto una magistratura determinata, indipendente, che è andata avanti. La Corte costituzionale ha ribadito con tanta chiarezza l’inviolabilità del diritto alla verità, strettamente legata alla dignità dell’essere umano e del Paese. La sentenza 192 del 2023 andrebbe letta ovunque”. Lo ha detto la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, nel corso di una conferenza stampa in Senato.

“L’EGITTO NON È UN PAESE SICURO: OGNI GIORNO 3-4 PERSONE FANNO LA FINE DI GIULIO”

Questa magistratura è stata dignitosa, a fronte di governanti che hanno deciso che con i dittatori bisogna collaborare. Ma con i dittatori non bisogna collaborare o hai le mani sporche di sangue. L’Egitto non è un Paese sicuro: 3-4 persone ogni giorno fanno la fine di Giulio, nell’assoluta impunità”, ha aggiunto Ballerini.

Leggi anche

VIDEO | Agri&FoodTech, nel 2025 investimenti in startup oltre 120 milioni

di Marta Tartarini

Italia protagonista nella nuova corsa alla Luna: la ‘casa’ degli astronauti sarà made in Italy

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»