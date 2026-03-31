L’avvocato della famiglia Regeni: “Il governo ha collaborato con i dittatori, l’Egitto non è un paese sicuro”

ROMA – “Questo governo ha fatto tante cose ingiuste riguardo a Giulio, quando tutti noi lo vedevamo. Speriamo che smetta. L’Italia è una democrazia, c’è la separazione dei poteri, cosa che non esiste in Egitto dove il procuratore capo è nominato direttamente dal generale al-Sisi e infatti è una dittatura. Noi abbiamo avuto una magistratura determinata, indipendente, che è andata avanti. La Corte costituzionale ha ribadito con tanta chiarezza l’inviolabilità del diritto alla verità, strettamente legata alla dignità dell’essere umano e del Paese. La sentenza 192 del 2023 andrebbe letta ovunque”. Lo ha detto la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, nel corso di una conferenza stampa in Senato.

“L’EGITTO NON È UN PAESE SICURO: OGNI GIORNO 3-4 PERSONE FANNO LA FINE DI GIULIO”

“Questa magistratura è stata dignitosa, a fronte di governanti che hanno deciso che con i dittatori bisogna collaborare. Ma con i dittatori non bisogna collaborare o hai le mani sporche di sangue. L’Egitto non è un Paese sicuro: 3-4 persone ogni giorno fanno la fine di Giulio, nell’assoluta impunità”, ha aggiunto Ballerini.